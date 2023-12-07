Абхазия объявила руководителя миссии USAID* на Кавказе персоной нон грата

Глава МИД Республики Абхазия Инал Ардзинба в четверг, 7 декабря, заявил, что руководитель миссии USAID* (Агентство США по международному развитию) на Кавказе Джон Пеннел объявляется персоной нон грата, кроме того, в республике запрещаются к реализации проекты при финансовой поддержке USAID*, – сообщают СМИ.



В своем видеозаявлении абхазский дипломат также озвучил комплекс мер реагирования на непрозрачную деятельность и дезинформирование со стороны МНПО и Агентств ООН.

«Запрещается реализация проектов, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии. МИД Абхазии не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией. Запрещается финансирование медиа проектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии. «МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с МИД Абхазии выделение финансов на инициативы абхазских НПО», – заявил Инал Ардзинба.

Напомним, что еще в середине ноября глава абхазского МИДа говорил, что в республике будет свернута деятельность западных НПО, которые прикрываются программами развития ООН (ПРООН).

«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия, как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты», – заявил тогда Инал Ардзинба.



* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Сухум, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube