Белый дом отказался гарантировать продолжение помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 7 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не в состоянии гарантировать Украине продолжение помощи из-за позиции Конгресса по вопросу выделения финансирования для этого, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Мы не в состоянии обещать это Украине с учетом того, как обстоят дела на Капитолийском холме».
Вашингтон, Иван Бабурин
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