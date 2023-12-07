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Четверг, 7 декабря 2023, 22:33 мск

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Белый дом отказался гарантировать продолжение помощи Украине

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 7 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не в состоянии гарантировать Украине продолжение помощи из-за позиции Конгресса по вопросу выделения финансирования для этого, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Мы не в состоянии обещать это Украине с учетом того, как обстоят дела на Капитолийском холме».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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