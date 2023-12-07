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Пятница, 8 декабря 2023, 00:13 мск

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Самолет МЧС России доставил в Москву 68 эвакуированных из Газы россиян

Скриншот видео МЧС России

МЧС России в четверг, 7 декабря, сообщило, что ведомственным спецбортом из Каира в московский аэропорт Домодедово доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и членов их семей.

В сообщении пресс-службе МЧС говорится: «Из Каира самолет Ил-76 доставил сегодня 68 граждан РФ и членов их семей. В аэропорту Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение. Всего из зоны конфликта в Россию эвакуировано 950 человек».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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