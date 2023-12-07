Россия предупредила об угрозе по всему миру от оружия, передаваемого Западом Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 7 декабря, на заседании Совбеза заявил, что бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, представляет угрозу по всему миру, «даже в Латинской Америке», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Ни для кого не секрет, что значительная его (оружия,– прим.ред.)часть уходит на «черный рынок», попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке. Возможность подробно обсудить эту проблему представится 11 декабря в ходе инициированного нами заседания Совета Безопасности».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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