Переговоры Путина и Раиси продлились пять часов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 7 декабря, сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и его иранским коллегой Эбрахимом Раиси, длившиеся пять часов, завершились, – передает ТАСС.

В комментарии агентству Песков сказал: «Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси завершились. Переговоры продолжались более пяти часов. Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями. Главы государств обсудили, как двусторонние, так и международные темы. В том числе, Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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