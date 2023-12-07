Норвегия ужесточает правила приема украинских беженцев

Правительство Королевства Норвегия в четверг, 7 декабря, заявило, что ограничивает число прибывающих в страну украинских переселенцев, урезает выплату им детских пособий, ограничивает возможности для поездок на Украину и в дальнейшем будет селить не гостиницах, а в обычных центрах приема беженцев», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии, в частности, говорится: «За последние несколько недель Норвегия приняла около 60% всех украинцев, прибывающих в скандинавские страны. …В ближайшее время планируется отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, которые получили в стране временную коллективную защиту. …Будут ограничены возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией. В случае, если такая поездка противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание, директорат иммиграции страны имеет право отзывать выданные ранее разрешения. Это делается для того, чтобы лица, получающие социальные выплаты в Норвегии действительно находились в стране».

«Правительство планирует сократить использование гостиниц в качестве пунктов приема лиц, просящих убежища. В дальнейшем они будут размещены в обычных центрах приема беженцев», – добавили в правительстве Королевства.

Осло, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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