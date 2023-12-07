За «треш-стримы» будут штрафовать до 700 тысяч рублей

Сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы Алексей Пушков, Андрей Клишас Ирина Рукавишникова, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, Александр Хинштейн и Артем Метелев внесли в Нижнюю палату парламента РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов до 700 тыс. рублей «за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости», в том числе за, так называемые, «треш-стримы», – сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции, пишет, что теперь статья 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) дополнена положениями «об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. За такие правонарушения устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. В этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования».

«Нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными программами», – говорится в примечание к этой статье.

В пакете проектов об административной и уголовной ответственности за «треш-стримы» также усиливается уголовная ответственность за совершение преступлений, которые наиболее часто встречающихся в практике «треш-стримеров»: «убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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