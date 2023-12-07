Шеф Пентагона грозил конгрессменам отправить их родственников «воевать с Россией»

Американский журналист Такер Карлсон в четверг, 7 декабря, заявил, что министр обороны США Ллойд Остин на закрытом брифинге угрожал конгрессменам, если они не поддержат запрос Байдена о новой помощи Украине отправить их родственников «сражаться с Россией», – сообщают СМИ.



В своем канале в соцсети Х (экс-Twitter) Карлсон сообщил, что «шеф Пентагона Остин на закрытом брифинге прямо заявил конгрессменам, что если они не поддержат запрос о новой помощи Украине, то «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией».

Следует отметить, что владелец соцсети X, американский миллиардер Илон Маск, спросил у Карлсона, действительно ли шеф Пентагона сказал такое, на что журналист ответил: «Это подтверждено».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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