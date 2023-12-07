Болгария готовится передать Киеву неисправные зенитно-ракетные комплексы

Оборонный комитет парламента Болгарии в четверг, 7 декабря, поддержал передачу Украине устаревших и неисправных переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет разных типов к ним, – передает агентство БТА.

В сообщении болгарского информагентства, в частности, говорится: «Парламентский комитет по обороне сегодня 11 голосами «за», четырьмя «против» и с одним «воздержавшемся» принял решение о том, что Болгария должна предоставить Украине неисправные, вышедшие из строя или сверхнекондиционные переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракетные комплексы, а также ракеты разных типов. Это предложение является частью проекта решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине».

Следует напомнить, что 4 декабря президент Болгарии Радев заблокировал передачу Украине сто устаревших и неисправных БТРов.

София, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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