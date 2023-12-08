Глава ЛНР заявил о намерении выставить Киеву иск за причиненный ущерб

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на брифинге в пятницу, 8 декабря, заявил, что ЛНР намерена выставить Киеву иск за нанесенный ущерб в результате преступных действий украинского режима, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Пасечник сказал: «На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые совершены на территории ЛНР в отношении ее жителей. Это касается, конечно, и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считаются. И, конечно же, этот иск мы будем выставлять».

Луганск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube