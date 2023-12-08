Папа Римский выразил надежду на прекращение огня на Украине к католическому Рождеству

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в пятницу, 8 декабря, заявил, что по поручению Папы Римского Франциска провел в Вашингтоне неофициальные встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также то, что понтифик надеется на прекращение огня на Украине к католическому Рождеству, 25 декабря, – передают РИА Новости.

В сообщении агентства говорится, что Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с папой Римским, сказал, что по его поручению неофициально встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и представителем республиканского большинства в Конгрессе.

«В Вашингтоне я нахожусь с миссией от папы Франциска. Папа надеется, что военные действия прекратятся к католическому рождеству, 25 декабря, что к этому времени уже произойдет прекращение огня, и с этого времени начнутся переговоры. Папа считает, что не должно быть никакого больше финансирования на вооружение Украины, должно финансироваться только ее послевоенное восстановление. …Позиция Папы – необходимо начать переговоры, потому что Украина сама не хочет войны, и Америка должна выступить одним из посредников между Украиной и Россией. То есть она не должна стоять только на стороне Украины», – сообщил председатель Всемирного союза староверов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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