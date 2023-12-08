Песков: На прямую линию с Путиным поступило уже более миллиона вопросов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, заявил, что число вопросов, поступивших к прямой линии с Владимиром Путиным, достигло уже более миллиона – каждый из них будет обрабатываться, и решен в течение года, – сообщает телеканал РЕН-ТВ.

В интервью телеканалу Песков сказал: «В ходе прямой линии президент традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов. Весь массив, а это уже свыше миллиона вопросов, будет обрабатываться общероссийским «Народным фронтом» в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами. Вопросы будут решаться. На это, конечно потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься».

«Выбор совмещенного формата прямой линии и большой пресс-конференции Путина обусловлен тем, что настало время подвести итоги по всем направлениям. Тем более, получается, что подводим итоги в преддверии президентской избирательной кампании», – добавил пресс-секретарь Путина.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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