В Пентагоне заявили о вводе в строй своей базы ПВО в Польше в середине декабря

Контр-адмирал ВМС США Дуглас Уильямс, исполняющий обязанности директора Агентства по противоракетной обороне (MDA) в пятницу, 8 декабря, заявил, что американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково официально вступит в строй 15 декабря, – сообщают СМИ.

В письме Уильямса направленном в Конгрес перед слушаниями в комитете по вооруженным силам, в частности, говорится: «Военно-морские силы официально примут в свой состав Aegis Ashore в Польше 15 декабря. До мая 2024 года ВМС проведут дополнительные доработки на базе Aegis Ashore в Польше, после чего в июле 2024 года они передадут ее под командование и управление НАТО для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона».

«На базе ПРО в Редзиково, расположенной в 165 км от границы России, размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS). С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе станет два таких объекта. …В 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая база наземного базирования ПРО Aegis. Эти базы предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет», – говорится в письме американского контр-адмирала Конгрессу.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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