США отказались поддержать призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в пятницу, 8 декабря, на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский постпред сказал: «Хотя Соединенные Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, но мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня. Это лишь посеет семена следующей войны, потому что ХАМАС не желает и решение проблемы двух государств и видеть прочный мир».

В свою очередь, генеральный секретарь ООн Антониу Гутерриш, заявил: «Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях «на земле» выполнение этого мандата (гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, прим.ред.) стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют», – заявил генсек ООН и добавил: «Жестокость, проявленная группировкой ХАМАС, не может оправдать коллективное наказание палестинского народа».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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