Полянский: После перемирия Израиль при поддержке США перешел к «более кровопролитной фазе операции»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке в пятницу, 8 декабря, заявил, что после гуманитарной паузы в секторе Газа Израиль при поддержке США перешел к более кровопролитной фазе операции, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сейчас настал своего рода «момент истины». Нас почти два месяца убеждали, что гуманитарная пауза, в отличие от прекращения огня, якобы, достижимая и реалистичная цель. …Гуманитарная пауза действительно была. Данная пауза и освобождение нескольких десятков заложников и палестинских заключенных стали результатом договоренностей региональных посредников с ХАМАС и Израилем, соблюдение которых, естественно, никем не контролировалось. Никакого политического значения данная гумпауза также не имела – стороны действительно получили передышку, реализовали свои тактические задачи, а дальше Израиль при активной поддержке США перешел к новой, еще более кровопролитной фазе своей наземной операции в Газе».

«Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг», – заявил Полянский и добавил: «Ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в сектора Газа».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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