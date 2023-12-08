Правительство РФ поручило министерствам и ведомствам содействовать избиркомам на выборах президента России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 8 декабря, подписал постановление правительства о мерах по оказанию содействия в подготовке к выборам президента РФ.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов, говорится: « В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О выпорах Президента Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: Рекомендовать Центральному банку должен открыть счета избирательных комиссий для подготовки к выборам….Сбербанку открыть специальные счета непосредственно для кандидатов на должность президента».

Министерству обороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, ФСИН, рекомендовано предоставлять информацию об имеющемся у кандидатов гражданства иностранных государств, а также избирательную документацию из избиркомов за пределами России. Помимо этого, Министерство обороны, МВД и ФСИН должны будут обеспечить проведение голосования для осужденных граждан. Также Минюст проверит кандидатов на причастность к деятельности экстремистских религиозных объединений.

Минэнерго рекомендовано обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в помещениях для голосования, а МЧС установить в них резервное питание.

Предоставлять ЦИК РФ данные о кандидатах на должность президента РФ таких, как: гражданство, паспорт, сведения о судимости, оперативно пресекать изготовление незаконных агитационных материалов и выявлять участников противоправной деятельности поручено МВД. Гознаку поручено изготовить избирательные бюллетени и специальные знаки для них.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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