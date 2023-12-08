Болгария все-таки решила отдать Украине старые БТРы и неисправные ПЗРК

Болгарские депутаты в ходе заседания Парламента в пятницу, 8 декабря, проголосовали за передачу Украине ста старых и неисправных БТРов, а также некондиционных переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ракет разных типов к ним, – сообщает Sofia Globe.

В публикации болгарского издания, в частности, говорится: «Депутаты сегодня 161 голосом «за» и 55 «против» проголосовали за отмену вето Радева (президент Болгарии, – прим.ред.), наложенного им на соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Минобороны Украины о поставках старых бронетранспортеров. ..Также парламент 145 голосами «за», 55 «против» с семью «воздержавшимися» поддержал передачу Украине неисправных, устаревших или вышедших из строя ПЗРК и зенитных ракет разных типов».

София, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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