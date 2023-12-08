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Суббота, 9 декабря 2023, 00:03 мск

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В США назвали «безумством Байдена» действия США в отношении Украины

Фото из архива официального сайта президента Украины

Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс заявил, что руководство США пойдет на что угодно ради продолжения войн, именно поэтому они будут поддерживать конфликт на Украине до последнего цента в своем бюджете, убеждая своих союзников в том, что в противном случае Россия захватит весь мир, – сообщает в пятницу, 8 декабря, ютуб-канал Judging Freedom.

В интервью каналу Сакс сказал: «Целью России никогда не было завоевание Украины, она требовала только нейтралитета Киева. Однако администрация Байдена решила, что правильным решением будет в течение вот уже двух лет вооружать Киев и отправлять украинцев людей на смерть».

«Это катастрофически провальная попытка, но Байден, как обычно, это не признает. Он будет продолжать поднимать ставки. Все действия США в отношении Украины – это безумство Байдена, которому нужно положить конец», – подчеркнул профессор Колумбийского университета.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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