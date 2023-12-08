В США назвали «безумством Байдена» действия США в отношении Украины

Профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс заявил, что руководство США пойдет на что угодно ради продолжения войн, именно поэтому они будут поддерживать конфликт на Украине до последнего цента в своем бюджете, убеждая своих союзников в том, что в противном случае Россия захватит весь мир, – сообщает в пятницу, 8 декабря, ютуб-канал Judging Freedom.



В интервью каналу Сакс сказал: «Целью России никогда не было завоевание Украины, она требовала только нейтралитета Киева. Однако администрация Байдена решила, что правильным решением будет в течение вот уже двух лет вооружать Киев и отправлять украинцев людей на смерть».

«Это катастрофически провальная попытка, но Байден, как обычно, это не признает. Он будет продолжать поднимать ставки. Все действия США в отношении Украины – это безумство Байдена, которому нужно положить конец», – подчеркнул профессор Колумбийского университета.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube