В Белом доме заявили, что прогресса в переговорах с Конгрессом о выделении помощи Киеву – нет

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 8 декабря заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Конгрессом о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос, есть ли прогресс в переговорах администрации США с Конгрессом по согласованию новой помощи Украине, Кирби сказал: «Нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить. Новостей по этому вопросу тоже – нет».
Вашингтон, Иван Бабурин
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