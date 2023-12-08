СМИ: Администрация Байдена попросила у Конгресса разрешения продать Израилю снаряды для танков

Одобрение на продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков Merkava запросила у Конгресса США администрация президента Джо Байдена, – сообщает в пятницу, 8 декабря, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на некое должностное лицо и бывшего чиновника пишет, что «администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу 45 тысяч снарядов для израильских танков «Меркава» для наступления на ХАМАС в Газе. …Запрос поступил на фоне растущей обеспокоенности об использовании Израилем американского оружия, в котором погибли тысячи мирных жителей Газы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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