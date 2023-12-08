США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 8 декабря, воспользовались своим правом и наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, – сообщают СМИ.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Великобритания воздержалась. США выступили против.

В проекте резолюции ОАЭ, соавторами которой стали 97 стран, говорилось, что «Совет Безопасности ООН требует немедленного гуманитарного прекращения огня» а также требует «немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, и обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя действия США, сказал: «США, не позволяя принять резолюцию о прекращении огня в Газе, фактически запрещают Совбезу вмешиваться в ситуацию. США окажутся на неправильной стороне истории, если заблокируют резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе. История этого не простит».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube