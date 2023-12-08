СМИ: Вашингтон дал Израилю срок – до конца года закончить войну в Газе

Администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС, – сообщает в пятницу, 8 декабря издание Politico.

В заметке американского издания говорится, что о сроке закончить до конца года войну с ХАМАС поставил Израилю госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Тель-Авив на этой неделе.

«Когда официальные лица из Тель-Авива рассказали госсекретарю о планах вести боевые действия на юге Газы несколько месяцев, Энтони Блинкен резко ответил: «У вас нет столько кредитов», – пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер ранее утверждал, что «для завершения военной операции в секторе Газа администрация США Израилю жестких сроков не навязывает».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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