Пекин призвал Израиль прекратить коллективное наказание палестинцев

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь Китай призывает Израиль на заседании Совета Безопасности в пятницу, 8 декабря, заявил, что Китай призывает Израиль прекратить коллективное наказание мирного населения в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление, что проект резолюции (о немедленном прекращении огня, – прим.ред.) был ветирован США. Два месяца боев уже повлекли беспрецедентные число смертей и разрушений. Немедленное прекращение огня является первостепенным требованием. Мы призываем Израиль услышать призыв международного сообщества и прекратить коллективное наказание народа в Газе. Мы призываем все стороны приложить усилия для прекращения боев».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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