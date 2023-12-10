Армия России постепенно продвигается на Артемовском направлении – Минобороны

Российские войска нанесли артиллерийский удар по опорным пунктам украинской армии в селе Клещеевка ДНР перед началом активных действий штурмовых подразделений мотострелков по зачистке населенного пункта. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что украинские боевики пытаются укрываться в подвалах и полуразрушенных домах в Клещеевке. Огонь по опорникам противника велся расчетами 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморского края.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед на артемовском направлении СВО», – констатировали в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Минобороны РФ сообщало о нанесении поражения живой силе трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. За сутки российские военные отразили пять атак противника у населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР. По данным ведомства, общие потери ВСУ составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, два автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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