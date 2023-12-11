Власти Словакии воспротивились переговорам о принятии Украины в ЕС

В Словакии считают преждевременным старт переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Об этом заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия SMER).

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», – сказал политик в комментарии «Известиям».

На прошлой неделе глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего в этой стране вооруженного конфликта. Это касается и начала переговоров между Евросоюзом и Украиной, добавил он.

После победы на парламентских выборах в Словакии партии «Курс – социальная демократия» (SMER) ее лидер, нынешний премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Братислава больше не будет оказывать военную помощь Киеву. Он также отмечал, что ЕС «должен превратиться из поставщика оружия в миротворца».

Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз выступает и Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан назвал не соответствующими действительности утверждения Еврокомиссии о том, что Киев выполнил четыре из семи предварительных условий для начала переговорного процесса. В интервью французскому журналу Le Point венгерский премьер заявил, что государства – члены ЕС не должны начинать переговоры о вступлении Украины. «Отчет о выполнении условий неверен, Украина – одна из самых коррумпированных стран мира», – заявил Орбан. В Будапеште в связи с этим предлагают не выносить вопрос о старте переговоров о принятии Украины в европейское сообщество на обсуждение саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря. Напомним, в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Украины в ЕС требует времени и выполнения Киевом всех условий. «На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства», – сказала она в интервью газете Le Parisien.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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