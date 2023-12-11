Путин назвал приоритетом комплексное освоение и обустройство арктических регионов России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, на совещании по развитию арктической зоны в Архангельске заявил, что дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Этот регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом».

«Мы уже говорили с правительством, правительство имеет поручение определить перечень опорных городов Российской Арктики, для которых должна быть подготовлена соответствующая программа – планы должны быть подготовлены, планы развития. В него вошли 16 населенных пунктов и крупных агломераций. Сегодня этот список мы детально с вами должны обсудить», – добавил Путин.

Архангельск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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