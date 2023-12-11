Медведев выступил против бесконечного увеличения количества территорий развития

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами -отличниками учебы и победителями олимпиад в понедельник, 11 декабря, заявил, что в России нужно не бесконечно умножать территории развития, а насыщать те, что уже есть, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в России создавать территории, схожие с федеральной территорией «Сириус», Медведев сказал: «Не могу прямо так сказать, что мы должны это все бесконечно умножать. «Сириус» – это прекрасная и хорошо развивающаяся территория, но таких в России должно быть счетное количество. Они должны быть по всей территории страны, но в то же время не в ущерб для качества. Если мы не можем обеспечить, например, уровень образования, техническую оснащенность, лучше всех концентрировать в каких-то специальных оснащенных местах».

«Бесконечное количество форм развития создавать не надо даже в такой огромной стране, как наша. Скорее, нужно насыщать то, что есть», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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