Лидер Нигера заявил, что французов надо было выгнать еще 50 лет назад

Лидер Республики Нигер Абдурахман Тчиани заявил, что за поддержку террористических группировок выгнать Францию надо было еще 50 лет назад, – сообщает в понедельник, 11 декабря, телеканал RTN.

В интервью нигерскому телеканалу, отвечая на вопрос об изгнании Франции за поддержку террористических группировок, Тчиани сказал: «Нельзя бороться с пожаром при помощи бензина. Пожар терроризма получает бензин благодаря помощи, которую оказывает Франция. Нам удалось денонсировать договоры о сотрудничестве в области обороны и безопасности с Францией, и это большой шаг. Шаг, который следовало сделать еще 50 лет назад. Нам наконец удалось это сделать. Посол Франции, пренебрегавший правилами дипломатических отношений, который недооценивал и презирал власти Нигера, покинул территорию страны».

Ниамей, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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