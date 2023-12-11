Премьеру Польши Моравецкому вынесен вотум недоверия

Сейм (нижняя палата Национального собрания) Польши в понедельник, 11 декабря, вынес вотум недоверия правительству, возглавляемому действующим премьер-министром республики Матеушем Моравецким, – сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Польская газета пишет, что, «за вотум доверия правительству Моравецкого проголосовал 190 депутат, против – 266. После вынесенного вотума недоверия Моравецкому, депутатам предстоит обсудить кандидатуру нового премьера. Оппозиция, имеющая парламентское большинство, ранее договорилась, что их кандидатом на пост премьер-министра станет бывший глава правительства Польши Дональд Туск.

Следует напомнить, что ранее, в пятницу, 8 декабря, Дональд Туск обвинил правительство Матеуша Моравецкого в «опустошении и разрушении страны».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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