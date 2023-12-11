Нетаньяху: Палестинская администрация также хочет нас уничтожить, как и ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в комитете Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне в понедельник, 11 декабря, заявил, что администрация Палестинской автономии хочет уничтожить Израиль так же, как и ХАМАС, но – «поэтапно», – сообщает, The Times of Israel.

Издание со ссылкой на «утечки с закрытой встречи» Нетаньяху с депутатами Кнессета, пишет, что израильский премьер заявил следующее: «Разница между ХАМАС и Палестинской автономией заключается лишь в том, что ХАМАС хочет уничтожить нас здесь и сейчас, а Палестинская автономия хочет делать то же, но – поэтапно».

Как сообщает издание, Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что «не рассматривает Палестинскую автономию как жизнеспособный вариант управления Газой после войны с ХАМАС, ссылаясь на ее косвенную поддержку террора посредством образования и выплаты стипендий террористам и их семьям. При этом администрация Байдена, напротив, полагает, что «обновленная» Палестинская автономия в послевоенном секторе Газа будет играть центральную роль».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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