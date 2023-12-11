Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал Владимиру Зеленскому во встрече перед инаугурацией нового главы Аргентины Хавьера Милея, куда летел украинский глава, – сообщает в понедельник, 11 декабря, издание O Globo.

В заметке под заголовком «Нет» Лулы Зеленскому перед инаугурацией Милея» бразильское издание пишет: «Президент Украины Владимир Зеленский, когда направлялся в Аргентину на инаугурацию аргентинского лидера Хавьера Милея, просил о встрече Луиса Инасиу Лулу да Силву (президента Бразилии, – прим.ред.). Лула, который в тот момент принимал участие в саммите в Рио, на это не согласился, поскольку время встречи и обстоятельства показались ему необычными».

«Зеленский приземлился в Бразилии для дозаправки своего самолета на два часа. МИД Бразилии направил на встречу с ним министра Европы и Северной Америки. Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, большая редкость», – пишет O Globo со ссылкой на дипломата, «знакомого с ситуацией».

Бразилиа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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