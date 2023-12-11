Белый дом пообещал до конца года выделить Украине новую военную помощь

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге на борту самолета президента США во время перелета Джо Байдена в Пенсильванию в понедельник, 11 декабря, заявил, что Соединенные Штаты, вполне вероятно, до конца текущего месяца объявят о выделении новой военной помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца. … На встрече в Белом доме во вторник президент США Байден заверит Владимира Зеленского в своем намерении добиваться утверждения Конгрессом его запроса на новые средства для продолжения поддержки».

Напомним, что на брифинге в пятницу, 8 декабря, Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Конгрессом о выделении дополнительной финансовой помощи Украине

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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