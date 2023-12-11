Евросоюз не согласовал запрет на продажу танкеров России

Запрет на продажу России танкеров в разрабатываемом 12-м пакете санкций, который предложила Еврокомиссия, не согласовали средиземноморские страны ЕС, – сообщает в понедельник, 11 декабря, агентство Reuters.

Со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе агентство пишет, что «Еврокомиссия планировала запретить продажу старых танкеров российским компаниям, а также компаниям, которые могли бы использовать свои танкеры для обхода введенного странами G7 потолка цен на российскую нефть. Однако, от этого предложения пришлось отказаться, так как инициативу не поддержали средиземноморские страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что такое решение подорвет их конкурентоспособность».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube