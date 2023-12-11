Польский Сейм большинством голосов выдвинул на пост премьер-министра страны Дональда Туска

Депутаты Сейма (нижняя палата Национального собрания) Польши в понедельник, 11 декабря, 248 голосами из 460 выступили за кандидатуру от объединенной оппозиции Дональда Туска в качестве нового премьер-министра страны, – передает Rzeczpospolita.



В сообщении издания говорится: «Сейм большинством голосов выбрал пана Туска на пост премьер-министра. За выдвижение Туска проголосовало 248 депутатов из 460 при пороге в 225. Против высказались 201. Воздержавшихся не было».

«Завтра мы будем иметь возможность обсудить мою программную речь», – заявил Туск сразу после голосования.

Отметим, что ранее сегодня Сейм выразил вотум недоверия правительству теперь уже бывшего премьера Матеуша Моравецкого. Следует напомнить, что Дональд Туск был польским премьером в 2007-2014 годах, после чего пять лет занимал должность председателя Европейского совета.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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