Зеленский обвинил Конгресс США в «проволочках и скандалах» в вопросе выделения денег Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Национальном университете обороны США в понедельник, 11 декабря, в совместном выступлении с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что «проволочки и скандалы» в Конгрессе при решении вопроса о выделении денег Киеву играют на руку России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Если говорить о неразрешенных вопросах на Капитолийском холме по вопросу военной помощи, то они (Россия, – прим. ред.) видят, что их мечты сбываются, когда наблюдают все эти проволочки и скандалы. …Очень важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат, потому что оружие нужно для их защиты, а свобода всегда требует единства».

Со своей стороны министр обороны США Остин заявил: «Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы. США продолжат поддерживать Украину и планируют принять меры для сдерживания российской агрессии в будущем, в том числе в случае, если она будет направлена на страны НАТО».

«Украина представляет большое значение не только для безопасности США, но и в целом для глобальной безопасности в XXI веке», – подчеркнул шеф Пентагона.

Напомним, что Зеленский в ходе своего визита в США 11-12 декабря должен встретиться с Джо Байденом и с представителями американского Конгресса, которые из-за «проволочек и скандалов» не согласовывают пакет дополнительного финансирования для Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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