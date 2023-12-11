Боррель: Финансирование военной помощи ЕС Украине «висит в воздухе»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам Совета МИД ЕС в понедельник, 11 декабря, заявил, что финансирование военной помощи Украине остается заблокированным – «висит в воздухе», поскольку главы МИД стран-членов ЕС так и не смогли договориться о новом транше Киеву в размере 500 млн. евро из Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава евродипломатии сказал: «Не время ослаблять поддержку Украины, напротив, сейчас время ее усиливать. …Нам нужно согласовать восьмой пакет военной помощи Украине из Европейского фонда мира – этот вопрос до сих пор висит в воздухе. Также нам нужно дальнейшее увеличение на пять миллиардов евро Европейского фонда мира, надеюсь, этот вопрос удастся решить на саммите 14-15 декабря. Кроме того, Евросоюз 12 декабря направит официальные предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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