МИД РФ: Все оружие, которое выклянчит Зеленский, будет перемолото российской армией

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза в понедельник, 11 декабря, заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выпросил у США, все оно будет перемолото российской армиейна поле боя, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления, обращаясь к представителю США и их партнерам, российский дипломат сказал: «Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты. Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Ну, что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube