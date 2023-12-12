Движение ХАМАС призвало Палестину «начать всестороннее сопротивление» Израилю

Палестинское движение ХАМАС после заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о «готовности к войне с силами Палестинской автономии» выступило во вторник, 12 декабря, с призывом к администрации Палестины и ее службам безопасности начать всестороннее сопротивление «для противостояния оккупантам и толпам поселенцев», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС, говорится: «Это заявление Нетаньяху подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу. Израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование. Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены».

В свою очередь глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в Женеве также сегодня, 12 декабря, заявил, что страны, оправдывающие правом на самооборону преступления Израиля в Газе, являются соучастниками продолжающегося геноцида против палестинцев.

В ходе своего выступления Рияд аль-Малики сказал: «Те, кто оправдывают преступления Израиля в Газе правом на самооборону, делают себя соучастниками продолжающегося геноцида против палестинской нации. …Какая польза от международного права и международных организаций, если они не в состоянии положить конец зверским преступлениям Израиля в Газе? Двойные стандарты в отношении ситуации в Газе в будущем затронут весь мир, если их не остановить сейчас».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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