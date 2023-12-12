Захарова назвала Зеленского «шаромыжником»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во вторник, 12 декабря, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявила, что глава киевского режима отправился в США «шаромыжничать с протянутой рукой умолять своих хозяев» не прекращать помощь, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию российского МИДа.

В ходе своего выступления Захарова сказала: «Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена. Заявленная цель – «подчеркнуть непоколебимую приверженность США в поддержке народа Украины». Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима. Будет уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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