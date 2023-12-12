В Белом доме уверены, что без помощи США Киев не сможет показать такой же «прогресс на поле боя», какой был в последние полтора года

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal во вторник, 12 декабря, заявил, что без дальнейшей военной помощи США Украина не сможет показать «такой же прогресс» на поле боя, какой в Белом доме наблюдали последние полтора года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Я считаю, что без этого решения (Конгресса о согласования помощи Украине, – прим ред.) мы просто не сможем передать им такие объемы артиллерийских снарядов и других вооружений, чтобы у них был такой же прогресс на поле боя, какой мы видели в течение последних 18 месяцев».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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