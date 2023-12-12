Нетаньяху заявил о поддержке Байдена в вопросе полного уничтожения ХАМАС и ФАТХ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 12 декабря, выпустил видеообращение к нации, в котором заявил, что получил от Джо Байдена «полную поддержку наземной операции» с целью уничтожения палестинского движения ХАМАС и политической партии Палестинской автономии ФАТХ, – сообщает The Times of Israel.

В видеоролике, распространенном в соцсетях и в израильских СМИ, Нетаньяху говорит: «Я хочу прояснить свою позицию: я не позволю Израилю повторить ошибку Осло (соглашения в Осло 1990-х годов, которые в Израиле рассматриваются как провал дипломатии, – прим.ред.). Я глубоко ценю американскую поддержку в вопросе уничтожения ХАМАС и возвращения наших заложников».

«После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку наземной операции. Да, существуют разногласия, когда речь идет о следующем дне после разгрома ХАМАС, но я надеюсь, что и здесь мы придем к соглашению. Не может быть, чтобы после огромных жертв наших граждан и солдат мы впустили в Газу тех, кто учит террору, поддерживает террор, финансирует террор. Газа не будет управляться ни ХАМАСом, ни ФАТХом», – подчеркнул израильский премьер.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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