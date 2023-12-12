Евросоюз предлагает сажать в тюрьму на пять лет за торговлю с Россией в обход санкций

Совет Европейского Союза во вторник, 12 декабря, выпустил заявление, в котором говорится, что ЕС намерен назначать уголовное наказание до пяти лет заключения всем, кто «намеренно» ведет торговлю с Россией санкционными товарами, а также оказывает ей запрещенные услуги, – сообщают СМИ.

В распространенном ЕС заявлении, в частности, говорится: «Новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий как уголовные преступления. В частности: оказание помощи лицам, входящим в санкционный список, в нарушении запрета на поездки; торговля санкционными товарами и осуществление запрещенных санкциями транзакций; предоставление финансовых услуг и осуществление финансовой активности, которая запрещена или ограничена, а также укрывательство фактов о владении фондами или экономическими ресурсами физическими лицами, организациями или структурами, находящимися под санкциями ЕС. В случае, когда нарушение запретительных мер было умышленным, максимальным наказанием должно быть тюремное заключение».

«Страны ЕС должны определить, что нарушители данной директивы должны наказываться максимальным сроком в один год тюремного заключения или в пять лет тюремного заключения в зависимости от вида нарушения. Страны ЕС имеют право применять более продолжительные сроки заключения. В дополнение к тюремному заключению те, кто нарушают запретительные меры ЕС, могут также подвергнуться штрафу», – заявили в Совете ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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