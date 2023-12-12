СМИ: Зеленский пытался убедить конгрессменов в отсутствии коррупции на Украине, но «не сказал ничего нового»

Президент Украины Владимир Зеленский во время краткой встречи с сенаторами в Конгрессе США во вторник, 12 декабря, «пытался убедить» их в том, что «коррупция на Украине не является серьезной проблемой и основанием для отказа в новой помощи», – сообщает телеканал CNN.



В сообщении телеканала со ссылкой на двух сенаторов говорится: «Президент Зеленский был тепло принят и потратил все свое время, пытаясь убедить сенаторов предоставить больше финансирования. Он не давил на них по вопросу границы с Мексикой, из-за которой помощь Украине и Израилю оказалась заблокирована. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ) заявил, что встреча была «очень мощной» и «продуктивной».

«Это была мощная встреча. Президент Зеленский ясно дал понять, что ему нужна помощь и что если ему помогут, он сможет выиграть эту войну. Он подробно описал, какая именно помощь требуется и как она поможет победить. Даже многие из наших республиканских политиков говорили о том, что мы выигрываем эту войну. И если он получит ту помощь, которая ему нужна, он победит. С другой стороны, он ясно дал понять, и мы все это понимаем, – что если мы проиграем, Путин победит. И это будет очень-очень опасно для США. Мы не можем позволить Путину влиять на происходящее. Он также дал понять, что ему необходима техника. Если мы не передадим ее быстро, произойдет несколько вещей. Во-первых, военные, а во-вторых, Европа и многие СМИ скажут: «Что здесь происходит? Они не оказывают помощь!», – сказал Шумер.

В свою очередь, газета New York Times пишет, что сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США не сказал ничего нового.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового. Вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности своих границ, сенаторы были вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины», – заявил в интервью изданию сенатор Шмитт.

Со своей стороны спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон на брифинге сказал: «Мой подход к вопросу о выделении финансирования Украине не изменился. Любая будущая помощь Украине также должна включать в себя безопасность границ США и голосоваться отдельно от помощи Израиля. Конгрессмены для утверждения помощи Украины ждут внятной стратегии, пока ответы недостаточны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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