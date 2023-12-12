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Вторник, 12 декабря 2023, 20:57 мск

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Трамп отреагировал на предстоящую встречу Зеленского с Байденом

Дональд Трамп, фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп перед запланированной встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена во вторник, 12 декабря, заявил, что только он может гарантировать, «что мы избежим третьей мировой войны», – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении Трампа говорится: «Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским – напоминание о том, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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