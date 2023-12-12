Байден заявил, что Израиль может потерять глобальную поддержку из-за неизбирательных бомбардировок Газы

Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, организованном Американо-Израильским комитетом по общественным связям (AIPAC), во вторник, 12 декабря, в Вашингтоне заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимо сменить свое «жесткое правительство», из-за которого международному сообществу становится все труднее оказывать поддержку Тель-Авива в войне против ХАМАС в связи с «неизбирательными бомбардировками» сектора Газа, – сообщает американское бюро The Times of Israel.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Это самое консервативное правительство в истории Израиля. Возглавляемая Нетаньяху правительственная коалиция не хочет даже слышать о решении палестинской проблемы на основе двух государств, к чему призывает Вашингтон».

«Нетаньяху – хороший друг, но я считаю, что ему нужно измениться. Одна из вещей, которую понимает Биби (прозвище Нетаньяху, – прим.ред.) – это то, что безопасность Израиля зависит от Соединенных Штатов. Но сейчас у Израиля есть еще и Европейский Союз, есть Европа. Израиль поддерживает большая часть мира. Однако Израиль может потерять эту глобальную поддержку из-за неизбирательных бомбардировок сектора Газа», – добавил президент США.

Отметим, что ранее сегодня Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором заявил, что «после интенсивного диалога с президентом Байденом получил полную поддержку наземной операции» и добавил: «Газа не будет управляться ни ХАМАСом, ни ФАТХом!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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