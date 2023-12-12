СМИ: В Венгрии назвали условие, при котором «снимут вето» на помощь ЕС Украине»

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов «снять вето», наложенное на план Евросоюза о четырехлетнем финансировании Украины в размере 50 млрд евро, если ЕС в свою очередь разморозит в европейских фондах предназначенные для Венгрии средства, – сообщает во вторник, 12 декабря, агентство Bloomberg.

В интервью агентству Балаж Орбан сказал: «Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины – это два отдельных вопроса. Но если ЕС настаивает, что финансирование Украины должно осуществляться из пересмотренного бюджета ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными. …Венгрия по-прежнему выступает против четырехлетнего плана помощи Киеву. Мы предпочли бы, чтобы ЕС предложил план на год. В таком случае Будапешт рассмотрит возможность внести свой вклад».

«Венгрия по-прежнему настаивает на том, чтобы отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС до тех пор, пока эта страна не будет соответствовать всем критериям, необходимым для вступления в Союз»», – добавил советник венгерского премьера.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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