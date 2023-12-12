СМИ: ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 12 декабря, начала закачивать морскую воду в подземные туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, – сообщает газета The Wall Street Journal.

Со ссылкой на «официальных лиц США, проинформированных об операциях израильских военных» издание пишет, что «затопление туннелей ХАМАС водой из Средиземного моря находится на ранней стадии и может занять несколько недель. Израильские военные заявляют, что это направлено на разрушение инфраструктуры боевиков палестинского движения. Комментировать детали своей операции по разрушению туннельной инфраструктуры военные отказались».

В свою очередь, издание The Times of Israel сообщает, что «эксперты по охране окружающей среды предупредили, что затопление туннелей будет иметь долгосрочные последствия для грунтовых вод в Газе».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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