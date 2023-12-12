Австрия не дала согласовать Евросоюзу новый пакет санкций против России

Послы стран-членов ЕС во вторник, 12 декабря, не согласовали 12-й пакет санкций против России из-за несогласия Австрии включением Украиной Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны, – сообщает Радио Свобода*.

Корреспондент радиостанции Рикард Йозвяк в своем аккаунте в соцсети X (эскс-Twitter) написал: «Послы ЕС не пришли к согласию по 12-му пакету санкций в отношении России. Теперь Австрия жалуется, что Raiffeisen Bank находится в черном списке Украины неправительственных организаций как международный спонсор войны».

Отметим, что ранее сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его правительство «не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС при нынешних обстоятельствах».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube