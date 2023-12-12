Байден сообщил Зеленскому о выделении 200 миллионов долларов

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время протокольной съемки во вторник, 12 декабря, заявил, что одобрил выделение Украине $200 млн., – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном СМИ из пресс-пула Белого дома, в частности, говорится: «Президент Байден подписал указ о выделении 200 миллионов долларов помощи по линии министерства обороны США. Он ожидает, что помощь поступит быстро».

«Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования на военную помощь Украине», – заявил также президент СЩА.

Следует отметить, что СМИ со ссылкой на трансляцию протокольной съемки встречи Бадена и Зеленского сообщают, что журналисты пула Белого дома пытались задать главе киевского режима вопросы: «Есть ли у вас план «Б»? Что будет, если вы не получите помощи от США? Что будет?»

Между тем The Guardian пишет, что в ходе сегодняшнего посещения президента Украины Конгресса «сенаторов-республиканцев не тронул призыв Зеленского о помощи. Республиканцы покинули встречу с президентом Украины, не изменив свою позицию, что помощь Украине должна сочетаться с политикой безопасности границ США».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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