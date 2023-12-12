российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 декабря 2023, 00:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский в присутствии Байдена не ответил на вопрос, сможет ли он победить Россию без американской помощи

Скриншот видео Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом во время протокольной съемки в Белом Доме во вторник, 12 декабря, в ответ на вопрос, сможет ли он победить Россию без помощи США, промолчал и пожал плечами, – сообщает агентство Bloomberg.

Журналистка Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс в своем аккануте соцсети X (экс-Twitter) написала: «Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США – он ответил молчанием, слегка пожав плечами».

«Байден рассмеялся, когда его спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика,